Arresto per droga dei carabinieri a Valledoria

Stava fumando una canna per strada e dai controlli in casa è saltata fuori droga, un uomo è finito in arresto a Valledoria. Mercoledì sera i carabinieri della Compagnia di Sassari stavano pattugliando il territorio quando hanno incontrato l’uomo impegnato a fumarsi una canna assieme a un’altra persona. A quel punto i militari hanno approfondito i controlli alla sua abitazione.

La scorta in casa

In casa hanno trovato circa 70 grammi di marijuana e 5 di cocaina. Ma c’erano anche una sostanza da taglio, cinque bilancini e materiale per il confezionamento. Tutto è finito sotto sequestro ed è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di droga. Su disposizione della Procura di Sassari l’uomo è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per l’altra persona che era con lui è arrivata solo la segnalazione alla Prefettura per il consumo di stupefacenti.

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