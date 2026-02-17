Lavori di Abbanoa, stop all’acqua a Berchidda

Lavori di Abbanoa a Berchidda.

Nuovi interventi di Abbanoa a Berchidda per migliorare la rete idrica del paese. Nell’ambito del piano di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche attualmente in corso nel comune, sono stati programmati nuovi interventi tecnici volti al miglioramento dell’infrastruttura locale. Giovedì 19 febbraio 2026, i tecnici provvederanno alla sostituzione di alcune apparecchiature presso il nodo idraulico situato tra via Rinascita e via Europa.

Per l’esecuzione dei lavori occorrerà interrompere l’erogazione in uscita dal serbatoio: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni in tutto l’abitato dalle 8 fino al termine dell’intervento, previsto per le 17, dopodiché il servizio riprenderà a pieno regime.

Il personale tecnico si impegna a contenere i tempi dell’intervento e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Al momento del ripristino, l’acqua potrebbe presentarsi transitoriamente torbida. Il fenomeno è dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte e tenderà a esaurirsi in breve tempo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

