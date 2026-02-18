Il maltempo concede una tregua in Gallura, ma torna la pioggia

La tregua dal maltempo in Gallura.

Una breve tregua dal maltempo interessa la Gallura, ma si tratta soltanto di una pausa temporanea. Secondo le previsioni diffuse dagli esperti di 3bMeteo, già dalla giornata di domani sono attese nuove precipitazioni sul territorio.

“A Olbia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 17 gradi, la minima di 11 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest – fanno sapere i meteorologi -. Per domani si prevedono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 0,8 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest”.

“A Tempio Pausania oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 6 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest – sottolineano gli esperti di 3bMeteo -. Domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sono previsti 8 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10 gradi, la minima di 6 gradi. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest”.

