Aggredita dai cinghiali a Olbia, il racconto choc in tv

Una donna di Olbia ha raccontato di aver subito un’aggressione da cinghiali.

Ha mostrato le ferite causate dall’aggressione di un branco di cinghiali a Olbia raccontando tutto in televisione. A ”Dentro la notizia”, trasmissione di Canale 5, un’olbiese ha ripercorso i momenti drammatici dopo l’assalto da parte del gruppo di cinghiali, mentre la donna si trovava fuori col suo cane vicino alla sua abitazione, nelle campagne di Olbia.

Il racconto.

“Mi sono voltata e ho visto una nuvola che correva”, ha raccontato la residente davanti alle telecamere del rotocalco. La signora ha spiegato che era l’imbrunire e non è riuscita a rendersi subito conto di cosa stava per succedere. “Per un attimo ho pensato: ma cosa è questa roba qui?”, ha spiegato, “poi ho realizzato che erano cinghiali, ho preso il guinzaglio del mio cane e mi sono appoggiata al muretto pensando che sarebbero andati via. A un certo punto ho visto un cinghiale più grande, il capo penso, che mi ha puntata e mi ha caricata, mi è venuto addosso e insieme a lui sono venuti tutti gli altri”.

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La donna ha raccontato che è stato un attimo. “Li avevo tutti addosso e sentivo un forte dolore alle gambe”, spiega raccontando che con il clacson sono riusciti a farli andare per fortuna via. La malcapitata però si è trovata con una brutta ferita sulla gamba. “Mi ha infilzata con una zanna, avevo un taglio netto”, ha detto. Un’esperienza drammatica e sicuramente difficile da dimenticare per l’olbiese che è corsa all’ospedale per far medicare le profonde ferite.

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