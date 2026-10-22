Nessun taglio ai voli invernali a Olbia: “Volotea copre la rotta di Ryanair. Stagione da record”

Cuccureddu sgonfia l’allarme sui voli a Olbia e annuncia una stagione da record.

Nessun taglio ai voli per la stagione invernale in Sardegna, nemmeno a Olbia. I dati reali indicano, al contrario, un primato assoluto nella storia aeronautica e turistica dell’Isola. Nonostante il contesto di contrazione del traffico aereo che interessa l’intera Europa, la programmazione invernale sarda registra un incremento significativo di rotte e posti disponibili, guidato da una crescita record dello scalo di Cagliari-Elmas e dalla tenuta complessiva dei collegamenti operati a Olbia e Alghero. A tracciare questo bilancio è l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu.

La risposta dell’assessore arriva dopo l’attacco della Lega alla Regione Sardegna, sul caso Ryanair e i voli tagliati a Olbia. ”Senza voler replicare o polemizzare con i dirigenti di Ryanair, con i quali credo sia di reciproco interesse continuare a dialogare direttamente e non attraverso la stampa (come peraltro facciamo con tutte le compagnie aeree), ritengo opportuno fare alcune importanti precisazioni, perché dalla stampa sembrerebbe che nella prossima stagione invernale calino i voli in Sardegna rispetto a quella precedente, invece avverrà l’esatto opposto”, ha dichiarato Cuccureddu.

Ecco i tagli di Ryanair a Olbia: un volo.

Più voli a Olbia con incrementi di rotte e posti disponibili. L’assessore al Turismo conferma che l’inverno nel territorio è in controtendenza con gli anni scorsi. ”Ad Olbia Ryanair annuncia un taglio del 50% dell’operativo, senza precisare che d’inverno hanno due soli collegamenti Bergamo e Bologna, entrambi per due volte alla settimana, ora tagliano il Bologna da novembre a fine marzo (dal 28 marzo riprenderanno con 6 voli a settimana, tutti i giorni tranne il sabato)”, dichiara l’assessore regionale.

Volotea si prende Bologna.

Dunque per lo scalo di Olbia non cambierà nulla, parola di Cuccureddu. E annuncia quale fine farà il volo per Bologna. ”Il posto di Ryanair nella rotta per Bologna sarà preso da Volotea (che attiverà il collegamento invernale con due voli a settimana (martedì e sabato) che saliranno a 3 nel periodo di Natale e Capodanno”, dichiara l’eponente della Giunta Todde.

La situazione ad Alghero.

La situazione di Alghero sarà diversa, ma..”𝐀𝐝 𝐀𝐥𝐠𝐡𝐞𝐫𝐨 Ryanair aveva 5 collegamenti nazionali attivi nella scorsa winter, 4 bisettimanali (Bergamo, Malpensa, Napoli e Pisa) ed uno trisettimanale: Bologna. Cosa cambierà nell’operativo della prossima winter di Ryanair per Alghero? 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝟓 𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞, per Napoli, Pisa e Malpensa verrà confermata la frequenza bisettimanale mentre Bergamo aumenta a dicembre e febbraio da 2 a 3 le frequenze mentre Bologna le riduce da 3 a 2”, dichiara.

Obiettivo destagionalizzazione.

La Giunta Todde conferma l’ottica di destagionalizzazione in corso nell’Isola. ’Mentre a Cagliari-Elmas si annuncia una crescita nella prossima winter rispetto alla precedente del 2%, che visto il numero di collegamenti e di frequenze, in termini di posti offerti da Ryanair compensa abbondantemente i tagli di Olbia ed Alghero e quindi possiamo dire che anche Ryanair, per la prossima winter, incrementerà il numero di posti disponibili nei collegamenti con la Sardegna. 𝐋’𝐚𝐞𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢-𝐄𝐥𝐦𝐚𝐬 𝐚𝐯𝐫𝐚̀ 𝐧𝐞𝐥 prossimo inverno 𝐢𝐥 𝟏𝟕% 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 del 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞, confermando il costante trend sulla destagionalizzazione, con ben 38 destinazioni collegate in 10 Stati diversi”.

”In conclusione 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐝𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐬𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐞𝐫𝐨𝐧𝐚𝐮𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, seppure ancora non saranno operativi i tagli alla tassa d’imbarco, che, per inciso, sono molto più corposi (in termini di somme stanziate) rispetto a quelli messi in campo dalle regioni: Sicilia (solo per Trapani e Comiso, Lampedusa e Pantelleria ), Emilia-Romagna (solo per Rimini, Parma, Forlì), Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, messi insieme”, conclude l’assessore Cuccureddu.

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