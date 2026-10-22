Olbia celebra Giovanni Paolo II a cui è dedicato l’ospedale

A Olbia è un giorno di celebrazioni per Giovanni Paolo II con una mesa e una fiaccolata fino all’ospedale omonimo. “La Parrocchia di San Michele Arcangelo informa in occasione della Festa di San Giovanni Paolo II, il 22 Ottobre alle 18.30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo vi sarà la Santa Messa in onore di Papa Wojtyla seguita da una Fiaccolata che partendo dal piazzale della chiesa alle 19.30 giungerà all’Ospedale Giovanni Paolo II”. L’annuncio arriva da don Theron Oscar Casula, parroco di San Michele Arcangelo.

“La Fiaccolata unita alla preghiera del S. Rosario sarà un segno di fraternità e vicinanza della comunità cristiana verso tutti coloro che vivono il mistero della fragilità e della malattia all’interno della struttura sanitaria olbiese, e per tutti coloro che vi lavorano come medici e paramedici.

Si desidera così ricordare e onorare nella devozione la figura di un pontefice che ha sempre guardato con particolare vicinanza tutti coloro che affrontano la realtà della sofferenza e della prova nella corso della vita, realtà che egli stesso ha vissuto con profonda fiducia e affidamento al Signore”.

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