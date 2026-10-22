Olbia, incidente stradale tra due auto all’incrocio in via Barcellona

Incidente stradale a Olbia.

Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, a Olbia si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Stando alle prime informazioni, un’auto nera e una bianca si sono scontrate frontalmente all’incrocio di via Barcellona, intersezione con via San Biagio, alla periferia della città.

Le cause dello scontro, una mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli, sono in corso di accertamento. Fortunatamente gli automobilisti non hanno riportato ferite dal sinistro stradale. Sul posto sono arrivate due ambulanze, più una medicalizzata e la polizia locale di Olbia per i rilievi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui