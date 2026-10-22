Meteo Olbia 23 ottobre, fino a 23 gradi ma aumentano le nuvole

In Gallura clima mite nelle ore centrali, con possibili piogge deboli nel pomeriggio

Il meteo a Olbia venerdì 23 ottobre sarà caratterizzato da una prima parte della giornata in prevalenza poco nuvolosa, seguita da un aumento della copertura nel pomeriggio. Le previsioni indicano la possibilità di deboli precipitazioni isolate, mentre le temperature massime saranno in aumento rispetto ai valori minimi registrati nelle ore notturne. I venti resteranno inizialmente deboli, con una componente occidentale.

A Olbia sono attesi 14 gradi di minima e 23 di massima. A Tempio Pausania, nell’entroterra gallurese, il termometro scenderà fino a 11 gradi, per poi raggiungere una massima di 19. La differenza tra costa ed entroterra sarà quindi più evidente al mattino, mentre nelle ore centrali il clima risulterà più gradevole.

Le previsioni meteo per venerdì 23 ottobre in Gallura

La mattinata trascorrerà con nuvolosità irregolare e ampie schiarite. Nel pomeriggio il cielo potrà coprirsi maggiormente e, secondo le previsioni dettagliate di Arpas per la zona nord-orientale, sono possibili deboli piogge isolate. Non si tratta di un peggioramento generalizzato, ma di fenomeni localizzati che potrebbero interessare alcune aree del territorio.

I venti saranno deboli da ovest, con possibili rinforzi nel corso della giornata. Il mare lungo la costa gallurese sarà mosso, con condizioni in genere meno impegnative rispetto al settore occidentale. In serata la nuvolosità resterà variabile, mentre le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto.

Nel complesso, venerdì sarà una giornata di transizione, con valori massimi gradevoli a Olbia e più freschi a Tempio Pausania. Sarà soprattutto l’evoluzione della nuvolosità nel pomeriggio a determinare le differenze rispetto alle condizioni più stabili delle ore mattutine

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