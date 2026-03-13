Gestione idrica: Fabio Albieri entra nel direttivo ANEA

Fabio Albieri nel direttivo dell’ANEA.

L’Associazione nazionale degli enti di governo d’ambito per l’idrico e i rifiuti (ANEA) ha rinnovato i propri vertici nazionali. Tra i componenti eletti nel nuovo organo di governo figura Fabio Albieri, sindaco di Calangianus e presidente di EGAS, il cui ingresso nel direttivo rappresenta un importante riconoscimento del ruolo centrale che l’ente sardo ha saputo conquistare nel panorama nazionale.

Il risultato è frutto dell’autorevolezza consolidata da EGAS nel sistema idrico italiano, sostenuta anche da iniziative di alto profilo come il recente convegno svoltosi a Cagliari il 23 gennaio, dove esperti e istituzioni si sono confrontati sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e sulla tutela della risorsa idrica.

Le dichiarazioni.

Il presidente Albieri ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro al neo-eletto presidente di ANEA, Luca Mascolo (Presidente ATO campano), succeduto a Leonardo Raito (ATO Veneto), ringraziando quest’ultimo per l’impegno profuso alla guida dell’associazione.

In merito alla nomina e alle sfide future, Fabio Albieri ha dichiarato: “Lavoreremo per rafforzare ulteriormente il confronto tra i territori e contribuire allo sviluppo di politiche sempre più efficaci per la gestione sostenibile della risorsa idrica, una delle sfide più importanti per il futuro del Paese”.

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