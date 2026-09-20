Sanità territoriale, a Berchidda apre l’ambulatorio infermieristico alla Casa della Comunità

Un nuovo presidio per la salute di comunità prende forma a Berchidda: l’ambulatorio infermieristico nella Casa della Comunità di via Monte Acuto. Un servizio rivolto alla cittadinanza che offre assistenza infermieristica, educazione sanitaria, orientamento e supporto all’autocura

Un punto di riferimento per le cure primarie

Il servizio nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze cliniche quotidiane della popolazione, spaziando dalla gestione delle ferite alla somministrazione di terapie. Gli infermieri presenti nella struttura si occupano infatti di medicazioni, rimozione di punti di sutura, rilevazione dei parametri vitali e controllo periodico della glicemia.

L’offerta assistenziale copre anche interventi più complessi, come la gestione di cateteri, dispositivi venosi, stomie e PEG. Accanto alle prestazioni puramente cliniche, lo spazio sanitario si propone come un punto di riferimento per l’educazione sanitaria, l’orientamento ai servizi sociosanitari territoriali e il supporto all’autocura per i pazienti e le loro famiglie.

Come funziona l’accesso alla struttura

L’ambulatorio accoglie i cittadini dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8:00 e le 14:00. È possibile presentarsi direttamente nei locali di via Monte Acuto oppure contattare telefonicamente il personale infermieristico per ricevere chiarimenti o concordare un appuntamento dedicato.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, le prestazioni che lo richiedono devono essere accompagnate dalla prescrizione medica. Gli utenti dovranno quindi presentarsi muniti dell’impegnativa rilasciata dal proprio medico di medicina generale, dai medici dell’ASCoT, dal pediatra di libera scelta o da uno specialista di riferimento.

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