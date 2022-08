Incendio nelle campagne di Berchidda, interviene anche l’elicottero

Un elicottero del Corpo forestale ha aiutato le squadre a terra a spegnere un incendio in località Silvani a Berchidda

Il più grosso incendio di oggi in Sardegna è scoppiato nelle campagne di Berchidda, dove è intervenuto anche un elicottero del Corpo forestale. In tutto sono stati sedici i roghi che hanno impegnato le squadre del Corpo forestale. L’intervento più impegnativo è stato nelle campagne di Berchidda, in località Silvani, dove è entrato in azione un elicottero del Corpo forestale. A terra sono intervenute tre squadre di Forestas partite dai cantieri di Berchidda e Oschiri, una della Compagnia barracellare di Oschiri e i vigili del fuoco di Olbia. Le fiamme sono state domate verso le 17.