E’ un 30enne di La Maddalena uno dei finalisti di Mister Italia 2022

Si chiama Vieri Mura.

Viene da La Maddalena uno dei finalisti del concorso nazionale di Mister Italia 2022. Si chiama Vieri Mura ed è un impiegato di 30 anni, che ha sbaragliato i semifinalisti e competerà tra i 38 qualificati nella finale che si terrà a Pescara.

Il giovane maddalenino ha superato anche lo scoglio delle semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.

Alto 184 centimetri e bellissimo, Vieri sogna di diventare un fotomodello. Alla finale avrà l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidente di giuria. Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini.

L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo. Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).