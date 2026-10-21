Berchidda investe sul benessere e la formazione del personale

Capitale umano e innovazione: la formazione al Comune di Berchidda.

Un’amministrazione moderna, efficiente e vicina alle esigenze della propria comunità passa inevitabilmente attraverso la valorizzazione del capitale umano. Con questo spirito si è svolta a Berchidda una giornata formativa dedicata a temi cruciali per la crescita degli enti locali: il benessere lavorativo e la comunicazione efficace.

Il progetto.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che migliorare l’ambiente di lavoro non rappresenti un mero adempimento formale, ma una priorità strategica ed etica in grado di incidere direttamente sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini. Promossa dalla dottoressa Caterina Demartis e guidata dal dottor Andrea Galli, la sessione ha offerto ai dipendenti comunali spazi di confronto e strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide quotidiane.

A sottolineare il valore dell’evento è stato il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che ha portato il saluto dell’Amministrazione e rimarcato la centralità della formazione continua: “Investire sul capitale sociale e umano del nostro Ente è una priorità etica e strategica che precede la concezione della formazione come un semplice adempimento. Riconoscere il valore delle persone e le loro competenze, riflettere sulla capacità di collaborare e di affrontare le sfide quotidiane con strumenti adeguati compone una visione condivisa, necessaria ad affrontare la complessità del presente e il ruolo della Pubblica Amministrazione. Continuiamo a lavorare insieme, con responsabilità e con la volontà di costruire un ambiente di lavoro sempre più sereno, moderno e collaborativo nell’interesse dei nostri concittadini.”

Il primo cittadino ha inoltre espresso un sentito ringraziamento ai dipendenti per la partecipata attenzione e la professionalità dimostrate, confermando l’impegno del Comune nel proseguire su un percorso di innovazione, ascolto e crescita istituzionale.

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