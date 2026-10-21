Maltempo a Olbia, barche distrutte al Circolo Canottieri: danni per migliaia di euro

Il maltempo distrugge alcune barche al Circolo Canottieri Olbia.

La violenta bomba d’acqua e forti raffiche di vento che si è abbattuta su Olbia, ha causato danni ingenti in città. A subirli anche il Circolo Canottieri. La furia del maltempo si è sfogata in particolare nella nuova area destinata al circolo, situata nell’area della Lega Navale, dove le imbarcazioni erano alloggiate.

La conta dei danni.

Il bilancio dei danni è pesante. Il vento e la pioggia battente hanno abbattuto e fatto crollare diverse imbarcazioni, provocando rotture e perforazioni nello scafo di diverse barche. Il Circolo Canottieri ha segnalato come tra i mezzi danneggiati figuri anche una pregiata barca da gara dal valore di oltre ventimila euro.

Sebbene una stima precisa sia ancora in fase di valutazione, la quantificazione economica dei danni ammonta già a diverse decine di migliaia di euro. Un duro colpo per la comunità sportiva locale, costretta ora a fare i conti con le conseguenze dell’ondata di maltempo e a mettersi al lavoro per il ripristino delle imbarcazioni colpite.

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