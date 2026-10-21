Tagli Ryanair a Olbia, Li Gioi: “Comunicazione pretestuosa”

Ryanair annuncia tagli a Olbia e arriva la replica di Li Gioi, presidente della commissione Trasporti in Consiglio regionale

Ryanair annuncia tagli ai voli invernali a Olbia e Alghero, ma secondo Roberto Li Gioi i numeri ridimensionano l’allarme. Il consigliere regionale M5s e presidente della commissione Trasporti, denuncia una “comunicazione pretestuosa e propagandistica sui tagli ai voli”. Per lui finalizzata a esercitare pressioni sulla Regione per ottenere l’eliminazione dell’addizionale aeroportuale anche durante l’estate.

Per Li Gioi i tagli sono minimi

“A Olbia Ryanair annuncia una riduzione della capacità del 50%, ma significa eliminare una delle due rotte esistenti – spiega in una nota -. Ad Alghero la capacità si riduce del 15%, mentre restano confermate tutte le cinque rotte. A Cagliari, invece, è previsto un incremento con 23 rotte complessive e un nuovo collegamento per Forlì, Venezia e Milano. “La Sardegna non ha bisogno di ulteriori collegamenti durante l’estate. Abbiamo investito 11 milioni di euro solo per la stagione invernale”, sottolinea Li Gioi, ricordando che si tratta di risorse importanti, paragonabili a quelle che altre Regioni investono nell’intero anno”.

“La Regione ha scelto di concentrare la riduzione della tassa aeroportuale sui mesi invernali, quando i collegamenti sono più necessari. La riduzione della tassa aeroportuale riguarda inoltre tutte le compagnie aeree, non soltanto Ryanair. “Siamo profondamente convinti che questo investimento ci consentirà di valutare concretamente l’impatto delle nostre scelte. La Sardegna cresce in attrattività, cresce nel numero di ingressi, cresce per compagnia aeree, cresce in termini economici e di flussi, aumenta i collegamenti con il mondo e sviluppa una strategia differente anche per contrastare l’overtourism investendo nel periodo invernale”, conclude Li Gioi.

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