Anna Aiello di Calangianus premiata tra i 25 migliori studenti d’Italia

Il sindaco di Calangianus celebra il traguardo di Anna Aiello

Un immenso orgoglio per tutta la nostra Comunità”, cosi il sindaco di Calangianus accoglie il traguardo di Anna Aiello. La giovane concittadina diplomatasi con lode al liceo Dettori di Tempio. “Premiata oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Alfiere del Lavoro – spiega Fabio Albieri -, rientrando tra i 25 migliori studenti d’Italia. Attualmente frequenta con successo la facoltà di Matematica a Pisa.

“A nome personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta Calangianus, vanno i più grandi complimenti ad Anna, ai suoi genitori Giovanna e Domenico e al nonno Pietro Zannoni per questo traguardo straordinario. Ad Maiora”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui