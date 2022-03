Il progetto a Berchidda.

Berchidda capofila tra i comuni della Comunità montana del Monte Acuto per la valorizzazione e diffusione della lingua sarda. Lo comunica l’amministrazione comunale del paese, che intende mettere in campo il suo impegno per la conservazione del sardo, attraverso il progetto “Su Monte Acuto in limba”.

Il comune sarà il primo tra i paesi di Oschiri, Monti, Buddusò, Alà dei Sardi e Padru. “Si tratta di un importante intervento finanziato dalla Regione – spiega Caterina Demartis, responsabile del settore amministrativo del Comune -, che vedrà l’impegno di tante forze in campo per la tutela, promozione, valorizzazione e conservazione della lingua sarda”.

Il progetto sarà gestito dall’istituto Chircas. “Saranno aperti degli sportelli in lingua sarda e saranno attivati dei corsi di formazione della durata di 30 ore ciascuno, a Berchidda, a Buddusò e a Padru – dichiara Salvatore Canu, operatore linguistico – Si tratta di corsi differenti, che vanno dalla cultura della Sardegna, alla storia, alla grammatica. Con questa amministrazione abbiamo deciso che sarà dedicato sia ai piccoli, alla gente di mezza età e agli anziani, fino alle associazioni culturali e tutte quelle persone che ne hanno piacere per diverse necessità”.

Si lavorerà sia con le scuole che con i nonni del paese. “Daremo e forniremo alla cittadinanza la traduzione bilingue degli atti amministrativi del comune e degli avvisi che fornità il sindaco alla popolazione – aggiunge Sabrina Sotgiu, operatrice linguistica -. Saremo a completa disposizione nei confronti di tutte quelle persone che hanno desiderio verso la lingua sarda e delle traduzioni . Il secondo progetto sul quale abbiamo discusso anche con il Comune è quello di coinvolgere gli over 80 per fornirci interviste sulla loro esperienza scolastica e sui motivi perché hanno lasciato la scuola se hanno portato avanti un percorso scolastico, in modo tale da avere una valorizzazione della lingua e una collaborazione emotiva da parte di una parte della popolazione. Le testimonianze saranno tradotte in lingua sarda”.

Le parole del sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu. “Le finalità del progetto sono coerenti con gli obiettivi della politica culturale messa in campo dalla nostra amministrazione. – afferma il primo cittadino -. Lo abbiamo fatto in passato, impegnandoci nel sostenere e potenziare la figura di Pietro Casu, con il premio di poesia biennale, la ricorrenza annuale dall’anno della sua morte”.