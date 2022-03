L’evento Fioriamo a Golfo Aranci.

Dal 16 aprile al 18 aprile 2022, Golfo Aranci diventerà il luogo dove ritrovarsi con la natura. Fioriamo, questo il nome della manifestazione, ravviverà il fine settimana di Pasqua con una mostra di fiori, piante e giardini che darà spazio a tantissime altre tematiche legate al mondo del verde, per riavvicinare l’uomo alla natura in ogni aspetto della propria vita.

Florovivaismo e giardinaggio, salute e benessere, enogastronomia biologica, arte, musica, salvaguardia dell’ambiente, laboratori, escursioni ma anche la natura come forma di turismo e possibilità di business. A Golfo Aranci nelle piazze vestite di verde che diventano giardini, tra le vie ricche di suggestivi angoli fioriti sarà possibile incontrare circa 20 operatori tra: vivaisti, piccoli artigiani e generi collaterali che trasformeranno il centro di Golfo Aranci in uno splendido giardino con aiuole decorative e arredi floreali.

Un tuffo nel verde grazie ad un’offerta ricca e varia di piante e fiori, l’esposizione di vasi, terrecotte, arredi per esterni ma anche prodotti biologici e ecologici dall’agroalimentare al settore della salute e del benessere psicofisico. Fioriamo, sarà un grande laboratorio di idee e stimolo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e dell’uso di piante adatte ad essere coltivate ma anche usate per uso culinario e medicale. Attraverso la proposta di laboratori: formativi, informativi, creativi e ludici per adulti e bambini si potrà imparare a fare l’orto in casa o i cosmetici con le erbe officinali, dilettarsi nella preparazione di pietanze con le erbe aromatiche, degustare vini, marmellate e altri prodotti biologici.

Lunedì di Pasquetta, la manifestazione darà luogo a un’escursione guidata alla scoperta del territorio naturalistico di Golfo Aranci e al riconoscimento di erbe spontanee e medicinali della Sardegna.

Sempre per il Lunedì di Pasquetta, l’agenzia organizzatrice dell’evento “Fioriamo” propone “Pic Nic Ecosostenibile” sul lungomare di Golfo Aranci. Per un pranzo di Pasquetta in compagnia e all’aria aperta, con divertenti attività di gioco e musica per tutti. L’area verrà allestita con diverse postazioni pic nic e ai partecipanti sarà richiesto di portare, come vuole la tradizione, un plaid o una tovaglia o asciugamano, su cui appoggiare qualcosa da mangiare e da bere evitando l’utilizzo di stoviglie di plastica monouso.

“Manifestazioni come Fioriamo rappresentano la tipologia di evento cui abbiamo sempre puntato – ha dichiarato il sindaco Mario Mulas – . Valorizzare le risorse imprenditoriali locali e farle esprimere all’interno del paese, crea quel contesto ideale per attrarre visitatori e aprire idealmente una nuova stagione che si preannuncia straordinaria”.

Per l’assessore al Turismo Luigi Romano “Fioriamo rappresenta l’inaugurazione di una stagione che Golfo Aranci giocherà come sempre da protagonista. Il Comune crede che iniziative come queste siano da sposare con convinzione in modo che si crei quella indispensabile sinergia fra pubblico e privato per continuare ad affermare Golfo Aranci nel panorama turistico nazionale ed europeo”.