Un’opera d’arte per suggellare un secolo di storia musicale e identitaria a Berchidda e Ozieri

Il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu ha incontrato Giuseppe Salis, presidente dell’Associazione di promozione sociale Bonayres di Ozieri. Ha ricevuto un pregevole lavoro artistico in occasione del centesimo anniversario dalla composizione delle “Cantones de Natale“. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto intitolato “Canti di Natale della tradizione sarda”, promosso dalla stessa associazione ozierese e dedicato alle comunità di Berchidda e Ozieri. Il lavoro propone una nuova interpretazione dei testi scritti a Berchidda nel 1927 dal Canonico Pietro Casu, con la direzione musicale affidata al Canonico Agostino Sanna.

Il progetto

Il progetto nasce con l’obiettivo di salvaguardare un patrimonio musicale di grande valore culturale, tradizionalmente tramandato per via orale e oggi esposto al rischio di dispersione. L’incisione artistica punta a rendere questi contenuti accessibili alle scuole, alle biblioteche e alle comunità del territorio, preservandone la memoria per le future generazioni.

Alla realizzazione dell’opera e alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito il maestro Antonio Meloni, l’Associazione Eredi Pedru Casu di Berchidda e il Premio Ozieri, consolidando una rete di collaborazione culturale tra i territori coinvolti.

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