Nuovo vertice per l’AMP Tavolara: Massimo Canu torna alla presidenza

Cambia il presidente dell’Amp Tavolara.

Massimo Canu è il nuovo presidente dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo su designazione del Comune di Olbia. Era già stato eletto presidente dell’AMP Tavolara nel luglio 2023, sempre su indicazione dell’ente olbiese e succede Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo.

La nomina.

La nomina, avvenuta all’unanimità durante l’assemblea consortile, segue la modifica statutaria del 2023 che stabilisce la rotazione della carica di presidenza tra i tre Comuni membri del consorzio, ovvero Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo. Contestualmente, la sindaca di San Teodoro Rita Deretta ha assunto il ruolo di vicepresidente, mentre il presidente uscente e sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, è stato eletto consigliere.

Il cda.

Il consiglio di amministrazione, guidato dallo stesso Canu, vede anche la partecipazione dei consiglieri Barbara Spiga per il comune di San Teodoro e Giuseppe Maludrottu per Loiri Porto San Paolo. Dopo l’elezione, il neo presidente ha ringraziato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi per la fiducia accordatagli e ha accolto l’incarico con entusiasmo, sottolineando l’intenzione di proseguire le attività di tutela e valorizzazione della riserva naturale attraverso un lavoro coordinato tra istituzioni, operatori e comunità locale, nella convinzione che la salvaguardia dell’ambiente rappresenti una fonte diretta di benessere e prosperità.

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