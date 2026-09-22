Incidente mortale sulla circonvallazione di Olbia, chi è la vittima

roberto serra mortale circonvallazione di olbia

22 Settembre 2026

di Giulia Rago

Il 61enne Roberto Serra ha perso la vita sulla ricomvallazione di Olbia

Stava viaggiando col furgone del lavoro e ha invaso l’altra corsia sulla circonvallazione, incidente mortale a Olbia. Roberto Serra aveva 61 ani e stava attraversando la città impegnato a trasportare lenzuola e panni per l’azienda per cui lavorava. Stava percorrendo la tangenziale Ovest, all’inizio della zona industriale, quando è successo qualcosa all’altezza dell’Eurospin. Per cause ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta ed è finito contro un camion.

L’impatto è stato molto violento, con l’abitacolo che si è scontrato col mezzo pesante. Per il 61enne di Olbia non c’è stato niente da fare. Resta da chiarire cosa sia successo in quei momenti e una delle ipotesi è che possa aver avuto un malore. Per fare chiarezza sarà disposta l’autopsia, che rivelerà le cause dell’incidente. L’unica certezza per ora è che per Roberto Serra abbiaa perso la vita mentre attraversava Olbia per lavoro.

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