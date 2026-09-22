Incidente mortale sulla circonvallazione di Olbia, chi è la vittima

Il 61enne Roberto Serra ha perso la vita sulla ricomvallazione di Olbia

Stava viaggiando col furgone del lavoro e ha invaso l’altra corsia sulla circonvallazione, incidente mortale a Olbia. Roberto Serra aveva 61 ani e stava attraversando la città impegnato a trasportare lenzuola e panni per l’azienda per cui lavorava. Stava percorrendo la tangenziale Ovest, all’inizio della zona industriale, quando è successo qualcosa all’altezza dell’Eurospin. Per cause ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta ed è finito contro un camion.

L’impatto è stato molto violento, con l’abitacolo che si è scontrato col mezzo pesante. Per il 61enne di Olbia non c’è stato niente da fare. Resta da chiarire cosa sia successo in quei momenti e una delle ipotesi è che possa aver avuto un malore. Per fare chiarezza sarà disposta l’autopsia, che rivelerà le cause dell’incidente. L’unica certezza per ora è che per Roberto Serra abbiaa perso la vita mentre attraversava Olbia per lavoro.

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