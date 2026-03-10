A Berchidda apre un nuovo Caf per le famiglie del territorio

Il nuovo presidio di consulenza amministrativa per le famiglie di Berchidda.

Un nuovo presidio per il sociale apre le porte nel cuore del Monte Acuto, a Berchidda. A partire da giovedì 12 marzo, la casa comunale di Berchidda, situata in Piazza del Popolo 5, ospiterà uno sportello di consulenza amministrativa (CAF) dedicato all’assistenza dei cittadini e alla semplificazione del rapporto con la pubblica amministrazione.

L’iniziativa.

L’iniziativa rappresenta un importante supporto per il disbrigo di pratiche spesso complesse, rivolgendosi in particolare alle fasce più fragili della popolazione. Gli uffici, situati al primo piano del municipio, offriranno consulenza gratuita per la gestione dei contratti di assunzione di assistenti domiciliari, occupandosi di ogni aspetto, dalla denuncia INPS all’elaborazione delle buste paga. Forniranno, inoltre, assistenza tecnica per la compilazione della DSU, necessaria per il rilascio dell’attestazione ISEE.

L’attività dello sportello mira inoltre a garantire la continuità delle prestazioni economiche legate all’invalidità civile. Attraverso la trasmissione telematica dei dati socio-economici, i cittadini potranno gestire agevolmente le pratiche per la liquidazione delle indennità di accompagnamento e di frequenza, oltre alla presentazione dei modelli ICRIC e RED per la verifica dei requisiti reddituali e amministrativi richiesti dall’INPS.

Il servizio.

Il servizio non sarà limitato ai soli residenti di Berchidda, ma fungerà da punto di riferimento anche per gli utenti dei comuni di Oschiri e Monti, implementando così la rete di assistenza territoriale. Lo sportello sarà operativo con cadenza mensile, precisamente ogni secondo giovedì del mese.

Per garantire un servizio ordinato e ridurre i tempi di attesa, l’accesso agli uffici avverrà esclusivamente previo appuntamento. Gli interessati potranno prenotare un appuntamento contattando il numero telefonico 345 6400996 o inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica cdg.berchidda@oItransservice.it .

