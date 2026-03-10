Cannigione, Fedez, Francesca Michielin e Manuelito al concerto di Pasquetta

Il concerto di Pasquetta a Cannigione.

Sono Fedez e Francesca Michielin il duo di big scelti per il concertone di Pasquetta a Cannigione. Dal Comune è arrivata la conferma ufficiale e gli artisti non sono soli. Con loro c’è anche Manuelito, garantendo un mix artistico capace di spaziare tra il pop e l’urban.

Dopo il successo al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il quinto posto e il prestigioso Premio Bardotti per il miglior testo con il brano Male necessario insieme a Marco Masini, Fedez si prepara con Michielin e Manuelito a infiammare il palco del Parco Riva Azzurra a Cannigione. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 aprile 2026, in occasione del tradizionale Concerto di Pasquetta organizzato dal Comune di Arzachena.

L’evento rappresenta un pilastro della programmazione primaverile gallurese e punta a consolidare l’attrattività turistica della zona attirando migliaia di visitatori da tutta l’isola e oltre. La scelta dell’Amministrazione Comunale di puntare su un cast così attuale e trasversale sottolinea la volontà di valorizzare il territorio attraverso manifestazioni di alta qualità che fungano da volano per l’economia locale e da anteprima alla stagione estiva. In questo contesto, il ritorno di Fedez sulle scene live dopo l’esperienza sanremese diventa il fulcro di una festa collettiva che celebra l’incontro tra generazioni diverse in una delle cornici naturali più suggestive della costa.

Le dichiarazioni.

“Il Concerto di Pasquetta è un appuntamento identitario per la nostra comunità e un momento di grande richiamo per il territorio. Anche quest’anno proponiamo un cast di altissimo livello, con artisti che rappresentano alcune delle voci più seguite e innovative della musica italiana – afferma l’Amministrazione Comunale. – La presenza di Fedez, reduce dal palco di Sanremo, insieme a Francesca Michielin e Manuelito, conferma la volontà dell’Amministrazione di offrire eventi di qualità che valorizzino Cannigione e l’intero Comune di Arzachena all’inizio della stagione turistica. Sarà una giornata di festa, partecipazione e promozione del nostro patrimonio naturale e culturale. Il Concerto di Pasquetta è un appuntamento che richiede mesi di preparazione e un coordinamento accurato tra uffici e organizzatori. Abbiamo lavorato per garantire un cast di qualità e un evento accessibile e ben strutturato, capace di accogliere il grande pubblico che tradizionalmente partecipa a questa giornata. Cannigione è pronta a ospitare una manifestazione che unisce musica, comunità e promozione del territorio.”

