A Berchidda la festa dell’associazione “Le Donne del Vino”

La festa del vino a Berchidda.

La festa dell’associazione nazionale Le Donne del Vino, guidata da Daniela Mastro Berardino, è arrivata alla sua 9° edizione, si terrà in tutta Italia con una serie di iniziative. È un appuntamento importante che coinvolge le oltre le 900 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste e esperte del settore del mondo wine.

L’associazione è senza scopi di lucro, promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. La Festa si rinnova anche per il 2024 con un tema molto sentito: “Donne, Vino, Cultura”. Uno sguardo tutto al femminile sulle tematiche legate al vino come volano di cultura e promozione delle tradizioni del territorio.

In Sardegna sono previsti diversi eventi singoli (su iniziative delle singole cantine aderenti all’associazione) e un evento collettivo previsto per il 2 di marzo dalle ore 16 presso il prestigioso Museo del vino Regionale a Berchidda. Il programma della serata si articola in due parti, la prima sarà un momento informativo durante il quale esperti del settore si confronteranno sui temi dell’ambiente, archeologia, cultura e innovazione.

Gli interventi saranno moderati da Roberto Carta – presidente della Comunità del Monte Acuto. A seguito dei saluti istituzionali di Andrea Nieddu sindaco di Berchidda e Pier Angela Mazza vice sindaco, entreremo nel vivo del convegno: la produttrice Nina Puddu Delegata Regionale, presenterà l’Associazione Nazionale Donne del Vino, la dottoressa Elisabetta Garau, Archeologa dell’Università degli Studi di Sassari, ci parlerà di vino e archeologia: due eccellenze del territorio.

La dottoressa Antonella Usai, presidente del Museo del vino Enoteca Regionale, ci racconterà della cultura del vino e del territorio, infine la dottoressa Nadia De Santis, progettista dell’applicazione e del portale Wine App, affronterà l’argomento dell’enoturismo e innovazione. A seguire un momento conviviale. Con un ticket di soli 10 euro si potranno degustare tutti i vini e i prodotti.

Per avere maggiori dettagli sull’evento contattare il 079/705268 oppure museodelvinosardegna@tiscali.it o scaricare gratuitamente da tutto il mondo l’applicazione Wine app https://wineapp.it/scarica-wine-app/. L’appuntamento è a Berchidda presso il Museo del Vino in Museo del Vino Enoteca Regionale della Sardegna, via Gian Giorgio Casu, 5, sabato 2 marzo alle ore 16.