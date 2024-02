Il finanziamento per la rete idrica di La Maddalena.

Abbanoa investe un milione di euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche del Comune di La Maddalena. In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione della rete idrica finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri della Sardegna per l’efficientamento delle reti idriche con l’obiettivo di abbattere il tasso di dispersione.

Abbanoa negli ultimi anni sta procedendo con un programma di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina, che ha preso il via con uno studio approfondito dell’assetto idraulico, che mira a migliorarne la gestione e a mantenere gli standard d’efficienza. Sono state individuati gli interventi necessari per ottimizzare il sistema che sono ora oggetto degli appalti in corso. La rete di distribuzione del centro abitato di La Maddalena, a servizio di circa 12mila abitanti, si estende per circa 45 chilometri: risulta interamente interconnessa ed è approvvigionata mediante 5 differenti serbatoi: Mongiardino, Puntavilla, Moneta, Sasso Rosso e Crocetta.

Il cantiere avviato riguarda due tipi di attività. Da una parte si sta procedendo alla sostituzione integrale di vecchie condotte che hanno manifestato criticità negli ultimi anni e dall’altra l’inserimento di nuove apparecchiature per il controllo e la regolazione della rete idrica cittadina. I tratti di condotte in sostituzione sono in via Benvenuto Cellini e via Fornace. Per quanto riguarda le nuove apparecchiature, l’impresa incaricata sta installando quattro nuove valvole di regolazione di pressione e portate in via Sauro e negli incroci tra via Cairoli e via Balbo, tra via Terraligiana e via Livenza, tra via Amendola e via Ammiraglio Mirabello. Il progetto prevede, come opere di completamento, altre due valvole negli incroci tra via Chisedda e via Murras e tra via Principe Amedeo e via Manin.

