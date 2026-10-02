Borse di studio, il Comune di Loiri apre le domande agli universitari

Le borse di studio per gli universitari di Loiri Porto San Paolo.

Un sostegno economico per gli studenti universitari residenti a Loiri Porto San Paolo. Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno accademico 2025/2026. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari residenti nel territorio comunale che rispettano specifici requisiti di merito. Possono partecipare gli iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica di secondo livello e specialistica a ciclo unico, purché non siano fuori corso da più di un anno, salvo la presenza di giustificati motivi.

Cosa c’è da sapere.

Per gli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2025/2026 è necessario aver conseguito almeno 30 crediti entro il 31 ottobre 2026. Per gli iscritti agli anni successivi, invece, sono previsti requisiti differenti in base al percorso universitario e all’anno di iscrizione. Invece per le lauree triennali sono richiesti 60 crediti al secondo anno, 90 al terzo e 120 al primo anno fuori corso. Per le lauree specialistiche di secondo livello il requisito è di 60 crediti al secondo anno e 90 al primo anno fuori corso. Nei corsi a ciclo unico si parte dai 60 crediti richiesti al secondo anno, fino ai 240 previsti per il sesto anno o il primo fuori corso; per i corsi di laurea della durata di sei anni, al primo anno fuori corso sono necessari 300 crediti.

Il possesso dei requisiti di merito è indispensabile per poter accedere all’assegnazione. In caso di parità tra candidati, sarà considerata la media dei voti degli esami; qualora persista la parità, sarà favorito il candidato più giovane.

Il bando stabilisce inoltre alcune cause di esclusione.

Non possono beneficiare della borsa gli studenti iscritti a un corso di studi dello stesso livello di un titolo già conseguito, chi è già in possesso di una laurea del vecchio ordinamento nei casi indicati dal bando, chi non possiede i requisiti di merito, chi abbia presentato dichiarazioni false negli anni precedenti e, salvo giustificati motivi, chi sia fuori corso da più di un anno. L’importo della borsa varia invece in base alla situazione economica familiare. Sono previste tre fasce: con Isee fino a 14.650 euro la borsa ammonta a 4.000 euro; per Isee compreso tra 14.651 e 29.290 euro l’importo è di 3.500 euro; per ISEE pari o superiore a 29.291 euro, oppure in assenza di Isee, la borsa prevista è di 3.000 euro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui