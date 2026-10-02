Lavori sulla condotta, possibili disagi ad Arzachena e La Maddalena

I lavori sulla condotta e i disagi ad Arzachena e La Maddalena.

Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua sono previsti per martedì 6 ottobre ad Arzachena e La Maddalena. Abbanoa ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice “Lu Mulinu-Cannigione“, nel territorio di Arzachena, per eliminare alcune dispersioni idriche. Per consentire ai tecnici di lavorare sulle tubature senza la presenza di acqua, sarà necessario interrompere il flusso nella condotta a partire dalle 8 del mattino. Le operazioni dovrebbero concludersi entro le 18, anche se l’obiettivo del gestore è ridurre al minimo la durata dell’interruzione e ripristinare il servizio in anticipo qualora i lavori terminassero prima del previsto.

Durante l’intervento potranno verificarsi cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione nelle zone servite dalla condotta. I disagi potrebbero interessare Cannigione e Tanca Manna, nel territorio comunale di Arzachena, e Caprera e Villaggio Piras, nel territorio di La Maddalena. Al termine dei lavori, l’erogazione verrà progressivamente riportata alla normalità e il servizio dovrebbe tornare a pieno regime. Abbanoa avverte inoltre che, nella fase immediatamente successiva alla riapertura della condotta, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie potranno essere comunicate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022.040, attivo 24 ore su 24.

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