Spiaggia di Rena Bianca, anticipata la riapertura

Cambiano i tempi per la riapertura della spiaggia di Rena Bianca.

Il Comune di Santa Teresa Gallura ha modificato l’ordinanza sindacale del 29 settembre, anticipando a oggi, venerdì 2 ottobre, la fine dell’interdizione all’accesso e alla permanenza dei bagnanti nell’arenile di Rena Bianca. La decisione è arrivata dopo la comunicazione di una modifica al programma delle attività conclusive legate al cantiere allestito sulla spiaggia. Le operazioni di disinstallazione e smantellamento, inizialmente previste fino alle 12, potranno infatti essere completate entro le 10. Di conseguenza, venute meno le esigenze legate alla presenza e al movimento dei mezzi e delle attrezzature, il Comune ha disposto l’anticipazione della riapertura. Gli interventi sono collegati ai lavori di manutenzione straordinaria necessari per la ricerca e la riparazione del guasto sul cavo elettrico Sacoi, nell’area di Rena Bianca. Dopo la conclusione delle lavorazioni, si è reso necessario procedere anche al ripristino dell’arenile e allo smantellamento del cantiere, con l’impiego temporaneo di mezzi meccanici, attrezzature e personale operativo.

La riapertura, tuttavia, non è automatica allo scoccare delle 10.

L’ordinanza precisa che la spiaggia potrà tornare fruibile dopo la verifica del completamento delle operazioni e delle condizioni di piena sicurezza dell’area. Prima dell’ingresso del pubblico dovranno essere rimossi mezzi, materiali, attrezzature e strutture temporanee e l’arenile dovrà essere adeguatamente ripristinato. A Terna Spa e agli operatori incaricati spetta quindi il compito di completare entro le 10 le attività di disinstallazione e smantellamento e di assicurare che non rimangano situazioni di pericolo per i bagnanti.

Restano invariati gli altri contenuti dell’ordinanza precedente.

L’ordinanza numero 53 del 2 ottobre modifica esclusivamente l’orario previsto dal precedente provvedimento. Restano invariati gli altri contenuti dell’ordinanza precedente, adottata nell’ambito delle attività relative agli interventi sul cavo Sacoi. Nel provvedimento viene inoltre richiamata la sentenza del Tar Lazio numero 11146/2026 e il ruolo del Prefetto di Sassari quale Commissario ad acta.

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