Degrado e inciviltà nel centro di Arzachena, la rabbia dei residenti

Il degrado nel centro di Arzachena.

Un grave problema igienico-sanitario sta interessando via Tempio, un vicolo caratteristico e appartato situato nel pieno centro storico di Arzachena. La conformazione stretta della stradina e la sua posizione defilata rispetto ai flussi principali ne hanno fatto un punto critico, dove episodi ripetuti di inciviltà compromettono quotidianamente il decoro urbano e la salute pubblica. Secondo quanto segnalato dai residenti, la via viene sistematicamente utilizzata da ignoti come un vero e proprio bagno a cielo aperto. L’accumulo costante di urine e deiezioni ha ormai impregnato il suolo e le pareti degli edifici, generando esalazioni nauseabonde e insostenibili. Un fenomeno che acuisce il disagio abitativo e il rischio igienico, compromettendo la vivibilità di un’area storica del paese.

La voce dei residenti.

A farsi portavoce del profondo disagio della comunità è un residente della zona, che denuncia: “Questa situazione va avanti da molto tempo ed è diventata insostenibile. Purtroppo le richieste avanzate finora per le vie brevi non hanno sortito alcun effetto. L’odore insopportabile delle deiezioni ci costringe a stare tappati in casa. Oltretutto, ci troviamo di fronte a un serio problema igienico-sanitario per il quale l’autorità sanitaria locale dovrebbe intervenire d’ufficio”.

I problemi si accentuano con gli eventi.

Il problema, spiegano i cittadini, si accentua in concomitanza con le manifestazioni, gli intrattenimenti pubblici e il mercatino del mercoledì. Sebbene il forte afflusso di persone renda evidente la mancanza di un’adeguata rete di toilette pubbliche – un deficit strutturale che andrebbe colmato soprattutto nel periodo estivo -, i residenti sottolineano che nulla giustifica comportamenti dettati dal totale disinteresse per le elementari norme del vivere civile. Il protrarsi dell’emergenza ha generato forte tensione nel quartiere. Nonostante le molteplici segnalazioni indirizzate per le vie brevi alle autorità competenti, la situazione rimane finora irrisolta. Gli abitanti sollecitano quindi interventi urgenti: operazioni straordinarie di sanificazione, un potenziamento dei controlli sul territorio e una programmazione efficace dei servizi pubblici, per restituire finalmente decoro e vivibilità alla via.

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