Come scegliere un’assicurazione dentistica se sei un libero professionista

Le cure odontoiatriche rientrano nel Servizio sanitario nazionale soprattutto per l’età evolutiva e per specifiche condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale, mentre per molti trattamenti degli adulti (in particolare negli studi privati) la spesa resta a carico del paziente.



Il lavoratore dipendente può talvolta contare su un fondo sanitario integrativo previsto dal contratto collettivo o dall’azienda. Il libero professionista deve invece verificare con maggiore attenzione le tutele già disponibili, tramite la cassa previdenziale o le coperture familiari, e integrarle se necessario con una soluzione individuale, destinata a incidere sul bilancio per anni.



Le polizze in commercio si somigliano solo in apparenza, perché dietro premi simili si nascondono condizioni molto diverse. Una guida dedicata all’assicurazione dentistica per liberi professionisti mette a confronto le principali formule e i criteri da valutare prima della firma, e torna utile come base per leggere con occhio critico i preventivi ricevuti.

Il punto di partenza è la propria cassa previdenziale

Prima di cercare una polizza sul mercato conviene verificare le coperture già attive. Diverse casse di previdenza professionali prevedono per gli iscritti piani sanitari collettivi, fondi o convenzioni, con requisiti di accesso che possono dipendere dalla continuità contributiva o dall’anzianità di iscrizione.



Le coperture spesso privilegiano ricoveri e grandi interventi, e l’odontoiatria può essere esclusa, inclusa con limiti specifici oppure prevista come estensione facoltativa, anche per il nucleo familiare.



Una lettura attenta del piano sanitario della propria cassa evita di acquistare coperture doppie e chiarisce quali prestazioni restano scoperte. I professionisti iscritti alla Gestione separata INPS non dispongono, per effetto della sola iscrizione, di una copertura odontoiatrica collettiva, ma prima di sottoscrivere una polizza individuale è necessario controllare eventuali prestazioni di welfare già accessibili tramite associazioni di categoria o coperture familiari.

Le prestazioni da controllare nel contratto

Il primo elemento da esaminare è l’elenco delle prestazioni incluse, che non segue una definizione uniforme e varia molto da un contratto all’altro. Nelle formule più essenziali compaiono spesso la visita di controllo e l’igiene orale, talvolta insieme ad alcune cure conservative, mentre protesi e implantologia (le voci più costose) sono di frequente soggette a massimali separati, carenze o esclusioni.



L’ortodonzia merita un discorso a parte, perché molte polizze la riservano ai figli entro una certa età. Le patologie preesistenti, le terapie già prescritte o i trattamenti iniziati prima dell’adesione possono essere esclusi o soggetti a limitazioni, un dettaglio da verificare con cura se il professionista sa già di dover affrontare delle cure nei mesi successivi.

Carenze, massimali e franchigie

Le condizioni economiche del contratto pesano quanto l’elenco delle cure, e alcune voci vanno lette con particolare attenzione:

Carenza : periodo iniziale in cui alcune prestazioni non sono rimborsate, spesso più lungo per protesi e impianti.

: periodo iniziale in cui alcune prestazioni non sono rimborsate, spesso più lungo per protesi e impianti. Massimale: tetto annuo di rimborso, in molti casi suddiviso per tipologia di intervento.

A queste si aggiungono franchigie e scoperti, cioè le quote della spesa che restano comunque a carico dell’assicurato. Una polizza con premio contenuto ma franchigie elevate può rivelarsi poco conveniente in presenza di sole cure ordinarie, mentre diventa più sensata come paracadute per gli interventi impegnativi.

Rete convenzionata o rimborso

Le polizze dentistiche funzionano secondo due modalità, spesso combinate nello stesso contratto. Nella forma diretta la compagnia paga lo studio convenzionato nei limiti della copertura, e il paziente versa soltanto l’eventuale quota a suo carico. L’accesso richiede però di norma una presa in carico o un’autorizzazione preventiva, secondo le procedure fissate dalla compagnia. Nella forma indiretta l’assicurato sceglie invece liberamente il dentista, anticipa la spesa e chiede poi il rimborso, nei limiti e con la documentazione previsti dal regolamento.



La forma diretta può risultare più comoda e finanziariamente vantaggiosa, perché evita (nei limiti della copertura) l’anticipo dell’intero costo, anche se la convenienza economica va confrontata con il tariffario applicato dalla rete e con il rimborso previsto fuori convenzione.



Nelle zone lontane dai principali centri urbani, comprese alcune aree della Gallura e della Sardegna interna, conviene verificare prima dell’adesione quanti studi convenzionati siano realmente raggiungibili. Un professionista già seguito da un dentista di fiducia farà bene a controllare se lo studio rientra nella rete oppure quale percentuale di rimborso spetta fuori convenzione.

Costi, detrazioni e alternative alle polizze

Il premio annuo può aumentare in funzione dell’ampiezza delle prestazioni e dell’età dell’assicurato, oltre che di altri fattori indicati nel contratto, e alcune compagnie fissano un’età massima per l’adesione. Il confronto andrebbe sempre fatto sulla spesa odontoiatrica attesa, e non solo sul prezzo della polizza.



Un’alternativa meno conosciuta arriva dalle società di mutuo soccorso, enti senza scopo di lucro che erogano sussidi o rimborsi sanitari ai soci secondo il proprio regolamento. I contributi associativi versati a società in regola con i requisiti di legge danno diritto a una detrazione IRPEF del 19% calcolata su un massimo di 1.300 euro l’anno, a condizione che il pagamento sia tracciabile e limitatamente alla propria posizione di socio.

Le comuni polizze sanitarie individuali non prevedono in via generale un’analoga detrazione del premio. Inoltre non ogni ente che si presenta come “mutua sanitaria” dà diritto al beneficio, per cui conviene chiedere la certificazione fiscale prima dell’adesione.



Restano poi detraibili al 19% le spese odontoiatriche rimaste effettivamente a carico del contribuente, per la parte eccedente la franchigia annua di 129,11 euro. Se la prestazione è resa da un dentista o da una struttura privata non accreditata, il pagamento deve essere tracciabile. La quota già rimborsata dalla polizza o dalla mutua, di regola, non si può detrarre una seconda volta.



La scelta migliore nasce quindi da un calcolo onesto delle proprie esigenze, messo a confronto con le condizioni scritte del contratto e con le coperture già disponibili attraverso la cassa di categoria.

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