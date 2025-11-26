Emergenza buio a Berchidda: illuminazione pubblica ridotta per guasto

Diversi tratti del centro abitato di Berchidda sono al buio a causa di un improvviso guasto tecnico all’impianto. L’avviso, diffuso dall’amministrazione locale o dall’ente gestore, informa i cittadini del temporaneo disservizio e fornisce l’elenco delle strade interessate in attesa che il problema venga risolto.

Il guasto, la cui natura esatta non è stata specificata, ha costretto alla limitazione del servizio in alcune delle vie più frequentate della città. Si tratta di una misura precauzionale, in attesa di poter effettuare gli interventi di riparazione necessari per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.

Le aree in cui il servizio di illuminazione sarà ridotto fino alla sistemazione del guasto sono:

Tratto Via La Marmora

Tratto Via Duca degli Abruzzi e Vicolo Duca degli Abruzzi

Tratto Via Mazzini

Tratto Via Savoia

Tratto Via Roma

Via Monte Grappa

Tratto Via P. di Piemonte (Piazza di Piemonte)

Via Garibaldi

Tratto Via V. Veneto (Vittorio Veneto)

Via Dante

Via Emilio Lussu

La riduzione dell’illuminazione, specialmente nelle ore serali e notturne, comporta un aumento dei rischi per la sicurezza stradale e personale. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio e invita i residenti e i pedoni a prestare la massima attenzione nel percorrere i tratti stradali indicati.

Si raccomanda in particolare:

Moderare la velocità per gli automobilisti.

Utilizzare, se necessario, una torcia per i pedoni.

Segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o ulteriori guasti agli uffici competenti.

L’ente gestore ha assicurato che le squadre tecniche sono già al lavoro per individuare e risolvere il problema nel minor tempo possibile, al fine di garantire il ritorno alla normalità del servizio in tutte le vie di Berchidda.

