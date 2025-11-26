Natale 2025 a Olbia, la pista di ghiaccio torna in piazza Crispi

A Olbia sono in corso i lavori per Natale 2025.

A Olbia sono in corso da giorni i lavori per Natale 2025. Assieme alle luminarie in centro arriva anche l’immancabile pista di pattinaggio sul ghiaccio. Come lo scorso anno sta arrivando in Piazza Crispi e non più davanti al Comune come gli anni precedenti. Questo perché il Comune di Olbia ha voluto dislocare gli eventi natalizi su diverse aree del centro storico.

È probabile dunque che in piazza Elena di Gallura arriveranno le giostre per i bambini, come l’anno scorso. In città l’aria di Natale si respira già dal 16 novembre scorso quando, sono apparse le prime luminarie tra le vie. Oggi è in corso il montaggio delle luci natalizie sul Corso Umberto, dopo l’allestimento in via Principe Umberto.

