Un giorno di festa a San Pantaleo con il Concerto di Natale

Il 10 dicembre a San Pantaleo il Concerto di Natale di Confcommercio

Mercoledì 10 dicembre il borgo di San Pantaleo si prepara a vivere un momento speciale con la seconda edizione del Concerto di Natale. L’evento è organizzato da Confcommercio Nord Sardegna. Dopo il debutto dello scorso anno a Ozieri, questa iniziativa porta nuovamente in Gallura un evento capace di unire la comunità attraverso la magia delle festività, la musica e un forte messaggio di solidarietà.

Appuntamento in chiesa

L’appuntamento si svolgerà nella chiesa del paese, luogo ideale per accogliere le suggestioni del Natale, con un programma che valorizza la tradizione musicale sarda. Sul palco si alterneranno il Coro di Usini e i Tenores Remundu ‘e Locu di Bitti, che proporranno una selezione di canti natalizi e brani della tradizione, capaci di evocare radici culturali profonde e di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di condivisione.

La scelta di una manifestazione a San Pantaleo è stata fortemente voluta da Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, il quale ha scelto una località periferica per mandare un segnale forte. San Pantaleo non soffre del problema dello sposolamento ma è luogo simbolico per “accendere i fari sui territori dove le luci si stanno spegnendo per risvegliare gli animi e le coscienze”.

Non solo musica

Non solo musica: la serata sarà anche occasione per riconoscere il lavoro e l’impegno dei commercianti storici del nord est Sardegna, i cui nomi saranno successivamente comunicati, protagonisti silenziosi ma fondamentali della vita sociale e economica locale. Questi imprenditori, spesso attivi anche in ambito sociale, rappresentano una risorsa preziosa per il tessuto comunitario, mantenendo vivi centri e paesi attraverso la loro passione e dedizione.

La presidente di Confcommercio Terziario Donna Gallura, Sabrina Lisbona, ha sottolineato come “il Concerto di Natale sia un momento importante per promuovere la nostra cultura del canto corale e per celebrare insieme il valore sociale che i commercianti storici portano nelle nostre comunità”.

La scelta di San Pantaleo come sede dell’evento non è casuale. In un momento in cui molte aree interne soffrono a causa dello spopolamento e delle difficoltà economiche, portare un evento culturale di qualità rappresenta un segnale importante di attenzione e valorizzazione. Come sottolineato da Leonardo Marras, cultura e imprese devono camminare insieme per sostenere la vitalità dei territori, e la musica può essere un ponte per rafforzare i legami sociali e offrire speranza.

L’iniziativa gode del sostegno del Consorzio Turistico di San Pantaleo, che insieme a Confcommercio e alla Fondazione Maria Carta, ha voluto creare un’occasione di festa e riflessione aperta a tutta la cittadinanza. Pietro Scampuddu, vicepresidente del Consorzio, ha espresso entusiasmo per l’evento, convinto che coinvolgerà attivamente tutto il borgo, già pronto a vestirsi a festa.

Pietro Scampuddu, vicepresidente del Consorzio Turistico di San Pantaleo, ha commentato: “Siamo davvero felici che il concerto si svolga nel nostro borgo e in un orario “comodo”, alle 19:00, in modo che in tanti possano partecipare”. Il Concerto di Natale di Confcommercio Nord Sardegna si conferma così un momento di incontro e rinascita, capace di unire tradizione, musica e impegno sociale per celebrare il Natale nel cuore della Gallura.

