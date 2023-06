Il bollettino di allerta incendi in Gallura.

La Direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha reso noto il bollettino di previsione riguardante il pericolo di incendi, classificato come medio con codice giallo, nella Zona D – Fase operativa regionale Attenzione, su disposizione emanata dalla Direzione regionale della Protezione Civile. Tale bollettino è valido per la giornata di domani, lunedì 26 giugno 2023.

Le attuali condizioni ambientali richiedono particolare attenzione poiché, in caso di avvio di un incendio, l’evento potrebbe essere efficacemente contrastato mediante l’immediato dispiegamento delle forze terrestri ordinarie, con la possibilità di integrare l’intervento attraverso l’uso di mezzi aerei leggeri messi a disposizione dalla Regione. L’obiettivo primario è agire prontamente per prevenire e contenere l’espandersi del fuoco, garantendo la massima sicurezza per le persone e le aree interessate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui