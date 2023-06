A Berchidda arriva Làmpadas: rassegna degli ospiti di giugno

La rassegna Làmpadas a Berchidda.

Làmpadas. Così era chiamato il mese di giugno nell’antico calendario sardo. Làmpadas, nome che rievoca l’antico ed ancestrale, i rapporti cementati al lume del fuoco e colorati di narrazioni e musica. E proprio la notte del 23 giugno, tutta la Sardegna veniva illuminata dai falò, dai fogaroni, accesi in onore a San Giovanni e “saltati” in coppia da uomini che sarebbero poi diventati compari per la vita.

Era l’evento che dava inizio all’estate, i giorni del solstizio, mentre musiche e canti riempivano l’atmosfera insieme ai profumi del cibo e del vino, nei giorni del solstizio. Pr questo, per riaccendere una tradizione mai perduta, Làmpadas è il nome della rassegna che per l’intero mese animerà Berchidda e farà da sfondo ai concerti di tre grandi e graditi ospiti del progetto, eventi incastonati nel verde de Sa Casara: Paolo Angeli (“Rade”), She’s Analog in collaborazione con Novara Jazz Festival – Centro di Produzione Novara WeStart e Freak Motel.

I tre concerti – tutti alle ore 19:30 – sono in programma rispettivamente per il 22 giugno (Paolo Angeli) il 23 giugno (She’s Analog) e il 24 giugno (Freak Motel) sempre negli spazi di “Sa Casara” in viale Umberto I nr 37 a Berchidda. Altre preziose suggestione generata dalla direzione artistica, portate in dote dagli ospiti e affidate alla cura dei graniti del Logudoro, culla accogliente che accoglie chi ci arriva e suona per il pubblico e che accompagna i progetti dal loro generarsi al loro debuttare assoluto sui palchi di Berchidda, della Sardegna e del bacino del Mediterraneo.

Insulae Lab – Centro di Produzione Musica, in questo suo secondo anno di vita, continua a vivere e proporre la sua splendida rincorsa all’arte alla contaminazione artistica allo stupore e alla scoperta. Una rincorsa senz’ansia né patemi, cullata dai ritmi dell’estate sarda, delle nuove produzioni originali e dei tanti progetti portati sul palco logudorese dai grandi ospiti coinvolti nel progetto affidato alla direzione artistica di Paolo Fresu. E così tutto accade, tra musica, vento, aperitivi, tramonti e profumi del mare Mediterraneo che tutto circonda e abbraccia.

È possibile inserire ognuno dei tre sopra citati appuntamenti fra le proposte dell’abbonamento libero – biglietto intero singola serata 10 euro aperitivo incluso, rassegna 3 concerti 25 euro inclusi aperitivi – sul circuito Ticketmaster. Per ticket e abbonamenti è possibile rivolgersi anche al botteghino del Teatro prima di ogni serata. È già possibile acquistare in prevendita sul circuito Ticketmaster anche tutti gli eventi in programma a luglio. Informazioni e prenotazioni al 342/6476726.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui