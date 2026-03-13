I lavori sulla rete elettrica a Berchidda.

È prevista per la giornata di martedì 17 marzo un’importante interruzione dell’energia elettrica nel comune di Berchidda. Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione o miglioramento degli impianti sulla rete di distribuzione locale.

Secondo quanto comunicato, l’erogazione della corrente verrà sospesa a partire dalle ore 9:30 e si protrarrà, salvo imprevisti, fino alle 15. Il piano dei lavori interesserà una vasta area del territorio, coinvolgendo sia zone produttive che aree rurali. Nello specifico, i disagi interesseranno un’area piuttosto vasta che comprende i principali poli produttivi e diverse zone rurali del territorio. Il piano dei distacchi coinvolgerà prioritariamente il comparto industriale e le sedi di Calcestruzzi e Cogesa, per poi estendersi alle aree dell’agro di Berchidda e della zona Codinattu. L’interruzione dei servizi toccherà inoltre le località di Serre e Nurache Mannu, raggiungendo infine le zone di Erria Noa, Sa nughe e Su tezzi.

Nonostante l’orario di ripristino sia fissato per il primo pomeriggio, la società di gestione fa sapere che il servizio potrebbe essere riattivato anche prima del termine previsto, qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo.

