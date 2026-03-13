Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend
Olbia, il corso “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”
L’Olbia Community Hub avvia un nuovo corso di formazione in collaborazione con Daniela Cittadini, curatrice d’arte e ideatrice del progetto “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”.
Olbia, la presentazione del libro “Il Principato di Aragona”
Presentazione del libro IL PRINCIPATO DI ARAGONA di Cristina Ricci venerdì 13 marzo alle ore 17:00 presso laBiblioteca Simpliciana di Olbia. Presenta: Paolo Ardovino.
Al Mater Olbia la Prevenzione di Artrosi di anca, spalla, ginocchio
L’artrosi è una patologia degenerativa e progressiva in grado di compromettere significativamente la qualità della vita, manifestandosi con dolore persistente, rigidità e limitazioni funzionali. Intervenire precocemente è fondamentale per rallentare l’evoluzione della malattia e individuare l’approccio terapeutico più efficace, privilegiando soluzioni conservative o tecniche chirurgiche
“La magia dei tasti, Viaggio nell’anima del pianoforte” nella Basilica San Simplicio a Olbia
Sabato 14 marzo, alle ore 19:00, la suggestiva Basilica di San Simplicio ospiterà un appuntamento musicale dedicato ai più giovani talenti del pianoforte. L’Accademia J.S. Bach, diretta da Stella Sanna, presenta il concerto “La magia dei tasti – Viaggio nell’anima del pianoforte”, una serata pensata per valorizzare il talento e il percorso artistico dei suoi giovanissimi allievi.
Olbia, “Passizzata in Gadduresu, escursione a Cabu Abbas”
E’ in programma sabato 14 marzo 2026, l’escursione “Passizzata in Gadduresu – Escursione a Cabu Abbas”. L’iniziativa prevede una passeggiata guidata dalle 9:00 alle 12:00, con partenza dalla chiesetta di Cabu Abbas per arrivare fino al sito nuragico di Riu Mulinu, alla scoperta del paesaggio, della storia e delle tradizioni locali.
Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!
Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.
