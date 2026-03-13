Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend

Olbia, il corso “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”

L’Olbia Community Hub avvia un nuovo corso di formazione in collaborazione con Daniela Cittadini, curatrice d’arte e ideatrice del progetto “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”.

Olbia, la presentazione del libro “Il Principato di Aragona”

Presentazione del libro IL PRINCIPATO DI ARAGONA di Cristina Ricci venerdì 13 marzo alle ore 17:00 presso laBiblioteca Simpliciana di Olbia. Presenta: Paolo Ardovino.

Al Mater Olbia la Prevenzione di Artrosi di anca, spalla, ginocchio

L’artrosi è una patologia degenerativa e progressiva in grado di compromettere significativamente la qualità della vita, manifestandosi con dolore persistente, rigidità e limitazioni funzionali. Intervenire precocemente è fondamentale per rallentare l’evoluzione della malattia e individuare l’approccio terapeutico più efficace, privilegiando soluzioni conservative o tecniche chirurgiche

“La magia dei tasti, Viaggio nell’anima del pianoforte” nella Basilica San Simplicio a Olbia

Sabato 14 marzo, alle ore 19:00, la suggestiva Basilica di San Simplicio ospiterà un appuntamento musicale dedicato ai più giovani talenti del pianoforte. L’Accademia J.S. Bach, diretta da Stella Sanna, presenta il concerto “La magia dei tasti – Viaggio nell’anima del pianoforte”, una serata pensata per valorizzare il talento e il percorso artistico dei suoi giovanissimi allievi.

Olbia, “Passizzata in Gadduresu, escursione a Cabu Abbas”

E’ in programma sabato 14 marzo 2026, l’escursione “Passizzata in Gadduresu – Escursione a Cabu Abbas”. L’iniziativa prevede una passeggiata guidata dalle 9:00 alle 12:00, con partenza dalla chiesetta di Cabu Abbas per arrivare fino al sito nuragico di Riu Mulinu, alla scoperta del paesaggio, della storia e delle tradizioni locali.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

