Lavori sulla rete idrica di Berchidda, Abbanoa annuncia disagi

I lavori alla rete idrica di Berchidda.

Nel comune di Berchidda proseguono gli interventi volti all’aggiornamento e all’efficientamento della rete idrica locale, con operazioni programmate dai tecnici di Abbanoa per la giornata di martedì 10 marzo. Le attività riguardano in particolare la sostituzione di apparecchiature idrauliche lungo via Milano, un intervento che si inserisce nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione e manutenzione ordinaria della rete.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nelle vie Milano, Carbonia e Alfieri, dalle 8:30 fino alle 17. Durante questo intervallo, gli abitanti delle zone interessate potrebbero registrare cali di pressione e interruzioni momentanee del servizio idrico. Al termine dell’intervento, la distribuzione tornerà regolare su tutte le utenze coinvolte.

I tecnici sono impegnati nel contenere quanto più possibile la durata della sospensione, prevedendo il riavvio anticipato dell’erogazione qualora le operazioni si concludano prima del previsto. Per qualsiasi inconveniente o malfunzionamento riscontrato durante la sospensione o nei primi momenti del ripristino, il Gestore ha reso disponibile un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 tramite il numero verde 800/022040.

Alla ripresa del servizio, è possibile che l’acqua presenti una torbidità temporanea, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni necessarie per completare correttamente la sostituzione delle apparecchiature. Abbanoa ha precisato che tale condizione è momentanea e non compromette la potabilità dell’acqua.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui