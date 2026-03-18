Rapina a Tempio, indagato tenta fuga ma viene bloccato

Arrestato tenta di fuggire dopo una rapina a Tempio.

C’è un fermo in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania, che ha riguardato un uomo già noto alle Forze dell’Ordine e in passato destinatario di diversi provvedimenti giudiziari. L’indagato è ritenuto gravemente sospettato di aver compiuto una rapina aggravata ai danni di un commerciante del centro gallurese.

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L’attività investigativa è nata dopo l’episodio verificatosi nei giorni scorsi, quando il titolare di un negozio locale sarebbe stato atteso all’ingresso del proprio esercizio, sorpreso e minacciato dall’uomo al momento dell’arrivo. Secondo quanto ricostruito, il presunto autore si sarebbe impossessato del portafoglio della vittima, contenente denaro contante, e delle chiavi della casa, dell’attività commerciale e di altri accessi in uso al commerciante. Durante la rapina, la vittima sarebbe stata anche legata, rendendo l’episodio ancora più grave e allarmante.

Le successive verifiche, condotte dai militari dell’Arma e supportate dalle dichiarazioni della vittima, hanno portato all’individuazione di un soggetto compatibile con le risultanze emerse. Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, questi avrebbe tentato di sottrarsi al controllo lanciandosi da un balcone e cercando di fuggire nelle campagne circostanti. Le ricerche nella zona rurale hanno permesso di rintracciare l’uomo nascosto nella vegetazione vicina all’abitazione.

Durante le perquisizioni sono state recuperate le chiavi sottratte, una pistola scacciacani ritenuta verosimilmente l’arma usata nella rapina, capi di abbigliamento e altro materiale utile alle indagini. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto, ponendo l’uomo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania per le procedure giudiziarie del caso.

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