Berchidda piange la scomparsa del sarto Antonio Sciretti

L’addio al sarto Antonio Sciretti di Berchidda.
Berchidda saluta lo storico sarto Antonio Sciretti, venuto a mancare all’età di 87 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai familiari, che ne ricordano con affetto la dedizione al lavoro e l’amore verso i propri cari.
A darne l’annuncio sono la moglie Natalina Sini, i figli Enrico e Cinzia con Alessandro, le nipoti Alessandra e Giorgia, i fratelli Franco con Lella e Mario con Micaela, insieme ai cognati, alle cognate e a tutti i parenti che hanno condiviso con lui momenti importanti della vita.
I funerali avranno luogo lunedì 23 febbraio alle ore 15 nella basilica di San Simplicio a Olbia, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax Braccu in Via Bazzoni Sircana 13d. Dopo la cerimonia, la salma sarà traslata al cimitero di Berchidda.