La corsa dei sindaci galluresi verso Fratelli d’Italia, ora tocca a Berchidda

Il sindaco di Berchidda entra in Fratelli d’Italia

Dopo Golfo Aranci e Badesi anche il sindaco di Berchidda passa a Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali. Grandi manovre in Gallura per il partito di Giorgia Meloni. Prima è stato il turno del sindaco di Badesi, Giovanni Maria Mamia, poi di quello di Golfo Aranci, Mario Mulas. Adesso entra in squadra anche il primo cittadino di Berchidda, Andrea Nieddu, preside del Liceo Segni di Ozieri. Il suo ingresso in Fdi lo lancia in pole position per una candidatura alle prossime Regionali.

“Diamo il benvenuto al Sindaco di Berchidda Andrea Nieddu, Dirigente Scolastico e amministratore di grande valore – annuncia il coordinatore provinciale della Gallura, Gigi Carbini -. In tanti ci chiedono di entrare in Fratelli d’Italia ma apriamo la porta solo a figure di qualità che possano dare maggior significato a obiettivi e programmi del nostro partito. Conosco Nieddu da tempo ed è un valore aggiunto per la nostra squadra perché il territorio ha bisogno di professionisti e competenti amministratori”.

“Nieddu ha dimostrato di esserlo nella sua lunga attività politica e istituzionale – continua Carbini -. È al secondo mandato di sindaco di Berchidda, già consigliere provinciale di Olbia-Tempio e due volte presidente della Comunità montana del Monte Acuto”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui