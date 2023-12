I luoghi più belli per fare trekking in Sardegna

Fare trekking in Sardegna è un’esperienza indimenticabile che ti porterà a scoprire i sentieri più affascinanti dell’isola, immergendoti nella sua natura selvaggia e incontaminata. Con una vasta gamma di paesaggi mozzafiato, dalle montagne selvagge e imponenti alle coste scintillanti e alle foreste secolari, la Sardegna è un paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. In questo articolo, esploreremo i posti più belli per il trekking in Sardegna, dove potrete immergervi nella bellezza della natura, scoprire la ricca storia dell’isola e vivere avventure indimenticabili lungo i sentieri panoramici. Che siate escursionisti esperti o principianti entusiasti, la Sardegna offre qualcosa di straordinario per tutti coloro che desiderano esplorare a piedi questa terra affascinante.

I paesaggi selvaggi della Sardegna

La Sardegna è famosa per le sue località marittime esclusive e il lusso dei suoi locali, ma l’isola ha molto di più da offrire. Camminare lungo i sentieri della Sardegna ti permetterà di scoprire paesaggi inediti e mozzafiato, lontani dal turismo di massa. Potrai ammirare spiagge e falesie, boschi e montagne, laghi e cascate, tutto in un’unica esperienza emozionante.

I sentieri più suggestivi della Sardegna

La Sardegna offre una vasta scelta di sentieri trekking, adatti a tutti i livelli di esperienza. Ecco alcune delle migliori proposte per scoprire i sentieri più suggestivi dell’isola.

Cammino di Santa Barbara

Il Cammino di Santa Barbara è un sentiero circolare che parte dal territorio di Iglesias e si estende fino ai 900 metri di altezza dei Monti Marganai. Questo sentiero segue gli antichi sentieri minerari utilizzati dai minatori per raggiungere le miniere. Lungo il percorso, potrai ammirare vecchie miniere, scogliere, boschi e villaggi fantasma. Il Cammino di Santa Barbara ti offrirà un’esperienza unica per immergerti nella storia e nella cultura di questa regione.

Cascate di Muru Mannu e Piscina Irgas

Le Cascate di Muru Mannu e la Piscina Irgas sono due luoghi incantevoli situati sui Monti Mannu. Qui troverai laghi, torrenti e cascate circondati da una lussureggiante vegetazione. I sentieri che attraversano l’area sono adatti a escursionisti di tutti i livelli e ti condurranno attraverso paesaggi fiabeschi. Potrai ammirare la bellezza del torrente che precipita per circa 40 metri, creando giochi di luce suggestivi, e rinfrescarti nelle acque cristalline della Piscina Irgas.

Monte Arci

Il Monte Arci è un’importante meta per gli amanti della natura e della storia. Con i suoi paesaggi spettacolari e le sue grotte naturali, il Monte Arci ti farà camminare attraverso secoli di storia e cultura. Potrai ammirare le grotte scolpite dalla Terra in milioni di anni e scoprire leggende e misteri legati alla cultura locale. Il panorama offerto dalla falesia Su Columbariu, alta fino a 100 metri, ti lascerà senza parole.

Falesie del Sinis

Le Falesie del Sinis offrono un panorama spettacolare, con spiagge e falesie che dominano il paesaggio. I sentieri che attraversano questa zona sono semplici e ti permetteranno di ammirare le capanne di falasco, testimonianze di come l’uomo possa plasmare il mondo rispettando la natura. Le spiagge di quarzo di Is Aruttas saranno la tua meta finale, dove potrai rilassarti e goderti il mare cristallino.

Escala del Cabriol e Grotte di Nettuno

L’Escala del Cabriol è una scala scavata nella roccia che ti porterà alle Grotte di Nettuno a Capo Caccia. Questo percorso ti permetterà di immergerti nel mondo sotterraneo e di ammirare stalattiti e stalagmiti che adornano le vaste caverne. Le Grotte di Nettuno sono un vero e proprio regno incantato, dove il silenzio e le forme naturali ti cattureranno.

I sentieri di Sassari

I sentieri che attraversano la Valle di Logulentu ti condurranno attraverso boschi di leccio e macchia mediterranea. Lungo il percorso, potrai ammirare mulini ad acqua, ponti ferroviari e vasche scavate nella roccia. Questo trekking ti offrirà anche la possibilità di scoprire aree di interesse archeologico e di ammirare il paesaggio circostante. Il percorso è adatto a tutti e ti permetterà di goderti la natura in tutta sicurezza.

Valle della Luna.

La Valle della Luna di si trova nella parte occidentale di Capo Testa, vicino a Santa Teresa di Gallura. Conosciuta anche come Piana dei Grandi sassi, è un luogo magico e suggestivo. Qui potrai ammirare enormi formazioni di granito dalle forme antropomorfe, che sembrano provenire da un altro pianeta. Lungo il percorso, ti imbatterai anche nel Nuraghe Izzana, il più grande dell’isola, che donerà al paesaggio un tocco di mistero.

Villaggio Tiscali

Il Villaggio Tiscali è un’antica città nuragica situata nel Supramonte, tra Dorgali e Oliena. Questo trekking ti condurrà attraverso sentieri selvaggi e paesaggi mozzafiato. Lungo il percorso, potrai ammirare panorami spettacolari e immergerti nella storia millenaria dell’isola. Il trekking verso il Villaggio Tiscali può essere impegnativo, ma ti offrirà un’esperienza unica nel cuore della Sardegna.

Gola di Gorropu

La Gola di Gorropu è una profonda fenditura che si estende per circa un chilometro e mezzo nel Supramonte. Questo canyon spettacolare offre paesaggi mozzafiato e sentieri adatti a escursionisti di tutti i livelli. Potrai ammirare foreste, fiumi, nuraghi e avvistare cervi, mufloni e cavalli selvatici. La Gola di Gorropu è un vero paradiso per gli amanti della natura e dell’avventura.

Grande Traversata del Supramonte

La Grande Traversata del Supramonte è un percorso trekking di 50 km che ti porterà attraverso il massiccio del Supramonte, da sud a nord. Questo trekking ti offrirà l’opportunità di scoprire foreste, fiumi, nuraghi e panorami mozzafiato. Lungo il percorso, potrai immergerti nella natura selvaggia e godere della compagnia dei tuoi compagni di avventura. La Grande Traversata del Supramonte è un’esperienza unica nel suo genere.

Punta La Marmora

Punta La Marmora è la montagna più alta della Sardegna, con i suoi 1834 metri di altezza. La vetta di Punta La Marmora offre un panorama mozzafiato sull’intera isola. Qui potrai godere di una vista spettacolare su montagne, laghi e paesaggi selvaggi. L‘escursione verso Punta La Marmora è impegnativa, ma ne vale assolutamente la pena.

Selvaggio Blu

Il Selvaggio Blu è un percorso trekking impegnativo che si snoda nel Golfo di Orosei. Questo trekking ti porterà a scoprire spiagge remote, falesie a picco sul mare e panorami mozzafiato. Il Selvaggio Blu è un’esperienza unica nel suo genere, ma è consigliato solo a escursionisti esperti. Se sei pronto a una sfida avventurosa, il Selvaggio Blu è il trekking perfetto per te.

Monte dei Sette Fratelli

Il Monte dei Sette Fratelli è un’area protetta nel sud della Sardegna, che offre numerosi sentieri trekking adatti a tutti i livelli di esperienza. Qui potrai camminare attraverso boschi e ruscelli, ammirare gole e paesaggi mozzafiato. Il trekking nel Monte dei Sette Fratelli ti immergerà in un paradiso naturalistico, dove potrai avvistare cervi, mufloni e cavalli selvatici.

Villasimius

A Villasimius, potrai fare trekking tra spiagge e foreste, scoprendo la bellezza della natura dell’isola. I sentieri di Villasimius ti condurranno attraverso panorami spettacolari e ti permetteranno di ammirare la flora e la fauna locali. Questo trekking è adatto a tutti e ti offrirà l’opportunità di goderti la bellezza della natura in tutto il suo splendore.

Trekking in Sardegna: alla scoperta di paesaggi mozzafiato.

Fare trekking in Sardegna è un’esperienza unica che ti porterà a scoprire paesaggi mozzafiato, storia millenaria e cultura affascinante. La Sardegna offre una vasta scelta di sentieri trekking, adatti a tutti i livelli di esperienza. Che tu sia un escursionista esperto o un principiante, la Sardegna ti conquisterà con i suoi paesaggi selvaggi e incontaminati. Prepara il tuo zaino, noleggia un camper e parti per un’avventura indimenticabile alla scoperta dei sentieri più affascinanti della Sardegna.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

