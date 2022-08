La centenaria è originaria di Berchidda.

Una grande festa per zia Paolina Vargiu, centenaria che ha lasciato il cuore a Berchidda. Si ricordano tutti di lei nel paese, anche se ormai vive da anni fuori dalla Sardegna, infatti i suoi 105 anni sono stati festeggiati a distanza con grande partecipazione.

Nata nel 1917 nel paese gallurese ma a 19 anni, appena sposata, il 12 giugno del 1938, si trasferisce con il marito, che lavorava come casaro, a Sant’Angelo di Amatrice, nel paese tristemente colpito dal terribile terremoto del 2016. Questa è la storia non solo di un compleanno speciale, ma di una donna incredibilmente forte. “Zia Paolina è scampata al terremoto scappando dalla finestra a 99 anni – racconta la nipote Mariangela Gaias-. La fortuna ha voluto che in quel periodo mia cugina fosse lì e quindi da lei e quindi fortunatamente sono riuscite a salvarsi”.

La sua una vita piena di affetti, circondata da una famiglia molto numerosa, ma anche molto dura. Primogenita tra 22 figli, la metà dei quali purtroppo non sono sopravvissuti. Dall’amore di suo marito Pietro, Zia Paolina ebbe infatti sei figli, tre maschi e tre femmine, ma soltanto le ragazze sono rimaste in vita.

Per i suoi 100 anni è tornata a Berchidda per festeggiare il compleanno, un desiderio di tornare nel paese che credeva fosse l’ultimo. “Diceva che voleva tornare prima della sua morte e che sarebbe stata l’ultima volta che l’avrebbe vista. Per fortuna che non è stato così”, ride.