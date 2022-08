Le vecchie discoteche della movida gallurese che non ci sono più.

Mentre la movida in Gallura è ripartita dopo l’emergenza covid, resta una parte di notte che non tornerà più e che resta impressa nelle fotografie in bianco e nero di una gioventù ormai tramontata. Basta infatti fare un giro per il territorio per accorgersi come in quei locali alla moda di un tempo la musica si è fermata per sempre.

Chi era ragazzo negli anni ’70 e ’80 si ricorderà certamente il ”Nuovo Parco”. Era una discoteca innovativa per quanto riguarda l’intrattenimento notturno di Olbia, con grandissimi spazi che non hanno eguali nemmeno oggi. Il locale di via Papandrea è rimasto aperto fino al 1993, quando è scivolato lentamente nella morsa del degrado. L’immobile è stato recuperato negli ultimi anni, ma nessuno sembra intenzionato ad acquistarlo.

A Olbia il popolo della notte degli anni ’80 e ’90 abitava anche la discoteca Nottambula, a Cugnana, il Capricorno in via Catello Piro dagli anni ’70, che oggi ospita il Pascià e la Tana del Drago, dove oggi c’è il Villa Pascià. I ragazzi galluresi negli anni Settanta presi dalla febbre del sabato sera ballavano anche al Mulino Rosa, ad Arzachena, dove la sala da ballo era sempre gremita di gente nei weekend di allora.

Gli anni ’80 e ’90 sono gli anni del Controsenso di Porto Rotondo, che era molto in voga anche negli anni Duemila assieme al Mantra. Olbia e gli altri paesi della Gallura allora erano molto più piccole, ma le alternative notturne erano molte più di oggi. Infatti, dalla fine degli anni Novanta in poi le discoteche hanno cominciato a chiudere una dietro l’altra, tranne quelle che ancora oggi riescono a restare sulla cresta dell’onda, tipo il Ritual di Baja Sardinia aperto ormai da 50 anni. Un fenomeno, quello delle chiusure, che non è certamente limitato a Olbia e alla Gallura, ma a tutta la Penisola.