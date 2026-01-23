Lavori di Abbanoa, stop all’acqua in alcune vie di Buddusò

I lavori di Abbanoa a Buddusò.

Mercoledì 28 gennaio i tecnici di Abbanoa opereranno sulla condotta in via Monsignor Sini, a Buddusò. Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8 fino alle 16, si dovrà sospendere l’acqua in via Monte Acuto, via Azuni, via Ozieri, largo Angioi, via Sassari, via Saffi, via Giovanni Leone, corso Umberto dal civico 1 al 79 e via Fodde dal civico 1 al 17. Potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle vie in questione nel periodo indicato.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

