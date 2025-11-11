Acqua non potabile a Buddusò: scatta il divieto per uso alimentare e igienico

Problemi con l’acqua a Buddusò.

A Buddusò scatta il divieto di utilizzare l’acqua ai fini alimentari. In attesa dei risultati delle analisi richieste da Asl e Arpas è stata firmata un’ordinanza a scopo cautelativo per non utilizzare l’acqua per cucinare e per bere.

Il divieto si estende anche per lavare alimenti o per l’igiene personale e domestica e sarà in vigore fino a nuova comunicazione. Nei giorni scorsi, nel territorio, erano sorte problematiche riguardo all’acqua, a causa delle problematiche riguardo la rete idrica locale. La grave crisi idrica perdura da mesi e il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, ha denunciato il gestore del servizio, Abbanoa per la situazione insostenibile e la mancanza di risposte.

