Test sierologici gratuiti su base volontaria a Buddusò.

A Buddusò dopo i tre casi positivi al coronavirus, stamattina, a conclusione della celebrazione religiosa in onore di Santa Reparata il sindaco Giovanni Antonio Satta ha dato la comunicazione dell’esito negativo dei tamponi effettuati ai soggetti, contatti diretti con le persone positive.

“Nel contesto surreale di un sagrato semivuoto, io che per dieci anni ho accolto e accompagnato una moltitudine immensa di devoti alla santa, per l’undicesimo anno consecutivo ho presenziato in qualità di sindaco di questa comunità, alla Santa Messa – ha commentato il primo cittadino Satta – . Dopo aver salutato il celebrante, don Guido Marrosu, ho sentito fortemente la necessità e il dovere di rassicurare tutti sullo stato dei fatti aggiornato ad oggi. Il fatto che i numeri restino contenuti, dipende esclusivamente da noi. Le persone che si sono sottoposte a tampone, anche se con esito negativo, devono comunque continuare a rimanere in isolamento, fino al ricevimento di comunicazioni ufficiali che arriveranno esclusivamente dalla Ats.

Stamattina la Giunta Comunale ha deliberato di sottoporre a test sierologico, su base volontaria, tutti i cittadini residenti a Buddusò, con particolare attenzione ad alcune categorie di individui.

“Maggiori informazioni e dettagli verranno diffusi successivamente. Vi esorto ancora una volta a continuare ad indossare la mascherina, a mantenere le distanze di sicurezza interpersonale e ad igienizzare le mani. Poche semplici regole a tutela della salute di tutti”, ha concluso il sindaco di Buddusò.

