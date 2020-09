L’allarme vaccini sui bambini a Olbia.

Gli operatori fanno il tampone drive in per il coronavirus e a pochi metri ci sono le mamme con i bambini, portati a fare le vaccinazioni di rito. Una scena che si ripete da giorni all’esterno dell’ospedale vecchio di Olbia, in via Aldo Moro, dove si trovano i poliambulatori.

Comprensibile l’apprensione delle numerose mamme in fila. Anche perchè risulta impossibile prenotare in anticipo il vaccino e si è costretti a recarsi direttamente nella struttura. “Ci hanno ridotto il personale e stiamo facendo il massimo”, spiegano da dietro alla porta dell’ambulatorio.

Il telefono del servizio squilla a vuoto e dopo l’attesa la linea cade da sola. Ma i vaccini, si sa, vanno fatti. E sembrano essere diventati fondamentali proprio in questo periodo. Alla richiesta di chiarimenti su come comportarsi a molte mamme è sembrato di trovarsi davanti ad un muro di gomma. Il senso di impotenza si unisce poi alla preoccupazione nel vedere, a pochi metri, gli operatori fare il tampone drive in per il coronavirus.

Ovviamente, fare il tampone non vuol dire essere positivi alla malattia, ma in questi tempi di allarmismo fa, comunque, impressione pensare di trovarsi lì a pochi metri con il proprio bambino piccolo. Una situazione di disagio in cui si trovano in questi giorni molte mamme.

