L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Buddusò

Sono 4 le persone positive al coronavirus a Buddusò ad oggi presenti sulla piattaforma regionale. Tutti che i casi sono seguiti dalle competenti autorità sanitarie.

“Non sappiamo se si tratta di variante inglese o di covid ordinario, tuttavia è stato disposto l’isolamento in quarantena per le persone interessate – ha spiegato il sindaco Massimo Satta – .Sarà mia premura comunicare alla cittadinanza ogni altra ed utile notizia in merito. Pur auspicando di condurre la nostra vita con serenità, siamo tutti chiamati ad aumentare il senso di responsabilità verso noi stessi e soprattutto verso gli altri, seguendo scrupolosamente i comportamenti atti al contenimento del contagio”.

