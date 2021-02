Il ringraziamento dell’associazione.

La giornata di raccolta di beni di prima necessità per la prima infanzia che si è svolta sulla scalinata di San Simplicio domenica 21 febbraio è stato un vero e proprio successo e l’ennesima dimostrazione della generosità di Olbia.

Per questo l’associazione Note di Luce – Coro San Simplicio ha voluto ringraziare pubblicamente tutta la città e quanti si sono adoperati per la riuscita dell’evento e per la grande solidarietà che hanno messo in campo.

“Desidero esprimere a nome dell’Associazione Note di Luce, il nostro più sentito ringraziamento a tutta la città di Olbia – commenta la presidente Simona Giua – e a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla nostra Scalinata per i bambini. Il nostro è un ringraziamento sincero e affettuoso. Per noi è stato un successo straordinario, sia in termini di adesione popolare sia in termini di quantità dei beni che sono stati donati, ben oltre le nostre più grandi aspettative o speranze.

“Vedere la scalinata così ricca non solo di colori o di piccoli peluche ma di beni, forse per alcuni scontati ma fondamentali per ogni bambino, quali biscotti, latte, pappe, omogenizzati, ci ha toccato profondamente – continua la presiente Giua. I bambini hanno da sempre poteri magici, aprono porte e strade inimmaginabili, la solidarietà e la gentilezza sono, certamente, tra queste. Quello che abbiamo sperimentato, personalmente, è un’avventura di emozioni e di amore puro e incondizionato. Anziani, bambini, gruppi Scout, famiglie, giovani, persone semplici, tutti, malgrado le varie difficoltà che questa pandemia inevitabilmente ci ha portato, domenica hanno trovato, comunque, il tempo per la loro personale Carezza di Bontà nella nostra scalinata. In un momento dove sembra che solo chi alza la voce abbia il diritto di essere ascoltato, c’è chi silenziosamente, con gentilezza, agisce e aiuta concretamente chi ha bisogno”.

“L’aiuto e la solidarietà che abbiamo ricevuto domenica 21 e in queste ultime settimane ci ha commosso. Ecco allora che un particolare grazie va alla nostra disegnatrice olbiese Alessandra Tortone che da Londra ha ideato con tanto amore la nostra locandina e a Capitan America e al suo fidato amico Spider man ( Paolo e Dario Spano) per la loro infinita generosità e giusta dose di fanciullezza! Un grazie va anche a don Antonio Tamponi per i preziosi consigli, sempre utili e ben accetti. Concludendo, grazie ancora a tutti voi olbiesi e non; i vostri sorrisi e anche le vostre lacrime ci hanno scaldato il cuore e anche il fisico, visto la temperatura serale di domenica! Olbia è e sarà sempre una città generosa e solidale. Dobbiamo tutti noi essere orgogliosi come comunità ma soprattutto come persone umane di questo grande risultato. Non dimentichiamoci mai la bellezza di essere semplicemente Umani! La solidarietà è una forza che smuove le montagne“, conclude la presidente dell’associazione.

